Глава ЛНР провел прямую линию с жителями подконтрольных Киеву районов

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник провел в Луганске прямую линию с жителями подконтрольных Киеву районов. Жители из разных регионов Украины присылали аудио- и видеосообщения, а также звонили на горячую линию. Поступило более 2300 вопросов. Самыми активными стали Харьков, Мариуполь, Северодонецк, Днепропетровск и Одесса.

«На горячую линию главы ЛНР поступило 2357 обращений из 35 городов и населенных пунктов Украины», — уточнили в пресс-центре ЛНР.

Пасечник, открывая прямую линию, уточнил, что общается в таком формате с жителями подконтрольных Киеву территорий второй раз, прежде всего, чтобы развеять мифы о жизни в ЛНР.

«Основная задача — рассказать, как и чем живет наша республика, сопредельной стороне. Показать, что никакие мы не террористы, не экстремисты. Мы обыкновенные жители своей республики, которые в своем изначальном стремлении хотят строить, созидать, жить мирно», — сказал он перед началом прямой линии.

Один из вопросов, который волновал звонивших, был о том, не жалеют ли граждане республики, что выбрали такой путь.

«В первую очередь я бы хотел заверить всех жителей Украины в том, что мы никоим образом не жалеем о выбранном пути. Наш основной путь выбран в 2014 году, и курс не менялся — это интеграция с Российской Федерацией», — подчеркнул глава ЛНР.



Кроме того, были вопросы о том, когда закончится война в Донбассе и что делает для этого республика.

«Мы не стреляем, мы готовы отвести любое вооружение в рамках, конечно, зеркальных договоренностей, в любое время. Для нас это вопрос необходимый — прекратить войну. Мы первыми никогда не стреляли и не стреляем. Все инициативы по тому, чтобы принимать какие-то условия прекращения огня, были выражены нашей стороной, ЛНР, всем Донбассом. Украинской стороной регулярно такие договоренности нарушаются».

Пасечник заявил, что главная цель на сегодняшний день — прекратить военные действия. Глава ЛНР уточнил, что готов обеспечить президенту Украины Владимиру Зеленскому безопасность, если он решится приехать в республику на переговоры.

«Это наша основная задача, основное требование, чтобы Владимир Зеленский и в его лице все власти Украины наконец услышали голос Донбасса, повернулись к нам лицом и сели за стол переговоров, прямых переговоров с представителями Донбасса — ЛНР и ДНР. Мне кажется, это будет первый шаг к установлению мира в Донбассе. К этому диалогу мы безусловно готовы. Если он примет решение приехать к нам, мы примем Зеленского в соответствии с международным протоколом».

Глава ЛНР отвечал на вопросы порядка 40 минут. В конце он пообещал провести прямую линию для жителей республики.