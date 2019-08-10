Соболь будут судить за новые призывы к массовым беспорядкам в Москве

Москва, 10 августа. Полиция доставила Любовь Соболь в участок для оформления нового административного протокола. Женщина подозревается в нарушении правил организации митинга, рассказал адвокат задержанной Иван Сустин.

«Наказание ей назначит суд, который состоится точно не сегодня. Арест моей подзащитной не грозит, поскольку у нее есть малолетний ребенок», — пояснил он ТАСС.

Напомним, что Соболь уже не первый раз привлекается к ответственности по данной статье. Ранее ее оштрафовали на 300 тыс. рублей за нарушение правил организации митинга.

Сторонница Навального выдвигалась в Мосгордуму, однако Мосгоризбирком отказал ей и ряду других оппозиционных кандидатов в регистрации из-за многочисленных нарушений. В частности, речь идет о фальсификации подписей. У Соболь нашли целый подпольный цех по подделке автографов для подписных листов. Кроме того, женщину уличили в использовании подписей мертвых людей.