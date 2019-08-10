Полиция задержала более ста провокаторов после митинга-концерта на Сахарова

Москва, 10 августа. Полиция задержала 136 человек за участие в незаконном шествии в центре Москвы после завершения согласованного митинга на Сахарова, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Полиция усилила меры безопасности в районе метро «Китай-город» после неоднократных призывов провокаторов к незаконным действиям. В общей сложности задержано 136 человек, правоохранители обеспечивают безопасность.

Некоторые участники незаконного шествия направились в сторону Старой площади. Сотрудники полиции по громкой связи объявляют о том, что публичное мероприятие незаконно.

Ранее глава СПЧ при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что правоохранители на митинге действовали в рамках закона. Он отметил, что правоохранители предоставили москвичам для митинга ту территорию, которая была согласована изначально.

Напомним, что 10 августа в Москве прошел согласованный властями концерт-митинг на проспекте Сахарова. Организаторы добивались восстановления незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Их сняли за многочисленные нарушения.

К примеру, у Любови Соболь нашли подпольный цех по подделке подписей в ее поддержку. Юриста ФБК уличили в использовании подписей мертвых людей.

Организаторы митинга-концерта подавали заявку на 100 тысяч человек, но пришли только 15 тысяч. Многие заинтересовались бесплатным выступлением рэперов, а к повестке несистемной оппозиции они остались равнодушны.