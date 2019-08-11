Участники митинга на Сахарова перепутали Соболь с Голуновым

Москва, 11 августа. Молодые люди, пришедшие на митинг-концерт оппозиции в Москве, не смогли назвать ни одного кандидата, интересы которых они пришли защищать. Журналист Life Shot провела небольшой опрос среди участников митинга, попросив их назвать имена снятых с выборов кандидатов в депутаты Мосгордумы.

В итоге первый ее собеседник предположил, что речь может идти об Иване Голунове (журналист Meduza, который был задержан в Москве по подозрению в продаже наркотиков, а затем оправдан и отпущен). Второй честно признался, что не в курсе, о ком идет речь. Еще одна девушка в ответ на вопрос «Кто ваш кандидат в депутаты» сказала: «Не знаю, я просто хочу уехать из России». После нее слово было дано молодому человеку, который при просьбе назвать своего кандидата ответил: «Я не голосую, если честно».

Ранее сообщалось, что среди митингующих были обнаружены не говорящие по-русски темнокожие студенты. Они заявили, что пришли на митинг в защиту прав цветного населения.

В субботу в Москве состоялся санкционированный концерт-митинг оппозиции, которая добивается восстановления своих кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму за нарушения. Речь, в частности, идет о Любови Соболь, у которой нашли целый подпольный цех по подделке подписей. Кроме того, женщину уличили в использовании подписей мертвых людей.

Несмотря на то, что организаторы подавали заявку на 100 тысяч человек, на митинг пришли 15 тысяч. Проводимые в регионах митинги, организованные в знак солидарности с Москвой, собрали еще меньше. В Омске на улицу вышли 60 человек, в Иркутске — 45, в Красноярске — 10, а во Владивостоке — 8.