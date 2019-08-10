Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии, есть жертвы

Осло, 10 августа. Неизвестный преступник открыл стрельбу в мечети в пригороде столицы Норвегии. О ЧП сообщила полиция Осло.

По данным правоохранителей, жертвой стрельбы стал один человек, есть данные о еще одном пострадавшем. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали преступника.

Стражи порядка заявили журналистам, что у стрелка, скорее всего, не было сообщников.

«Ничто не указывает на то, что в инцидент было вовлечено больше людей», — уточнили они. Как сообщает «Газета.ру», в настоящее время на месте ЧП продолжают работать полицейские. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы нападавшего.

Напомним, 22 июля 2011 года в Норвегии произошли два кровавых теракта, в результате которых погибли 77 человек. Их совершил Андерс Беринг Брейвик, напоминает Deita.ru. Ужасно, но в дальнейшем у него появлялась последователи. К счастью, их атаки были сорваны правоохранителями.