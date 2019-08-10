Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии, есть жертвы

52
0 Оставить комментарий

Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии, есть жертвы

Осло, 10 августа. Неизвестный преступник открыл стрельбу в мечети в пригороде столицы Норвегии. О ЧП сообщила полиция Осло.

По данным правоохранителей, жертвой стрельбы стал один человек, есть данные о еще одном пострадавшем. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали преступника.

Стражи порядка заявили журналистам, что у стрелка, скорее всего, не было сообщников. 

«Ничто не указывает на то, что в инцидент было вовлечено больше людей», — уточнили они.

Как сообщает «Газета.ру», в настоящее время на месте ЧП продолжают работать полицейские. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы нападавшего. 

Напомним, 22 июля 2011 года в Норвегии произошли два кровавых теракта, в результате которых погибли 77 человек.  Их совершил Андерс Беринг Брейвик, напоминает Deita.ru. Ужасно, но в дальнейшем у него появлялась последователи. К счастью, их атаки были сорваны правоохранителями. 

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров