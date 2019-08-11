Плюющей на закон «оппозиции» выгодны задержания на митингах, уверен Серуканов

Москва, 11 августа. Так называемая «оппозиция» не способна действовать в рамках установленного законодательства, ей нужны задержания, уверен бывший член штаба Алексея Навального, юрист Виталий Серуканов.

Он напомнил, что в Сети активно распространялась информация о беспорядках на согласованном митинге на проспекте Сахарова. По словам Серуканова, главным инициатором этих беспорядков выступает глава штаба скандального блогера Алексея Навального Леонид Волков, «который непосредственно организует и координирует все процессы, связанные с митингом».

«У Леонида четкая цель — устроить после него либо шествие, либо другие события, которые повлекут за собой массовые задержания», — подчеркнул Серуканов.

Также он объяснил, зачем Волкову и «ФБК» нужны задержания. Как отметил Серуканов, это огромный доход, связанный с обжалованием в ЕСПЧ. Навальный и Волков сделали из этих событий возможность неплохо заработать. По словам собеседника Nation News, Волков планирует устроить большую кровавую массовую революцию в сентябре, именно поэтому ему важно поддерживать протестный фон.

Серуканов заметил, что рационально мыслящий москвич не пойдет на подобного рода мероприятия.

«Туда пойдет тусовка, профессиональны активисты, туда пойдет созданная массовка, которую они в сетях пытаются мобилизовать, в том числе люди из регионов. Волков сам подтвердил, что к митингу-концерту 10 августа будут подключены все региональный штабы Навального», — считает он.

Поводом для проведения незаконных митингов стал недопуск сторонников Навального на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций. Так, у юриста «ФБК» Любови Соболь процент липовых подписей достиг практически 15%, в ее избирательных листах нашли подписи мертвецов, а в московской квартире оказалась «фабрика» по подделке подписей.

Незаконные митинги в столице прошли 27 июля и 3 августа. Сегодня завершилось санкционированное мероприятие «оппозиции», которое, скорее, напоминало не политическую акцию, а «дискотеку» для подростков, которые пришли на проспект Сахарова лишь для того, чтобы бесплатно послушать своих любимых рэперов.