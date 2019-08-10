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Обвиненный в секс-торговле и педофилии мультимиллионер найден мертвым в тюрьме в США

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Обвиненный в секс-торговле и педофилии мультимиллионер найден мертвым в тюрьме в США

Вашингтон, 10 августа. Обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних американский мультимиллионер Джеффри Эпштейн найден мертвым в тюрьме Нижнем Манхэттене.

Сообщение о смерти Эпштейна распространил местный телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов. Мультимиллионеру инкриминировали секс-торговлю и педофилию. В тюрьме он дожидался судебного процесса по своему делу.

Отмечается, что 66-летний обвиняемый не признавал свою вину. Однако следователи заявляли, что им удалось собрать достаточно доказательств. Эпштейна арестовали в Нью-Йорке в начале июля. По данным полиции, он в качестве сутенера предоставлял свои услуги многим влиятельным людям в США.

Все обстоятельства и причины смерти Эпштейна уточняются. 

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