Рэперы и стендап-комики не смогли завлечь москвичей на митинг-концерт «оппозиции»

Москва, 11 августа. Согласованный митинг так называемой «оппозиции» в Москве на проспекте Сахарова превратился в шоу, заявил член Совета по внешней и оборонной политике, майор в ФСБ в запасе Александр Михайлов.

По его мнению, то, что «либералы» использовали для «разогрева» рэперов и стендап-комиков, говорит о том, что они были неспособны самостоятельно провести мероприятие и прекрасно понимали, что без концерта на проспект Академика Сахарова просто никто не придет. Он обратил внимание, что организаторы заявляли, что в митинге будут участвовать до 100 тыс. человек, но они, по его мнению, явно «переборщили с нулями», ведь в итоге на акции появились только около 15–20 тыс. человек. И причем многие явились всего на полчаса, послушали рэперов, зачекинились и ушли восвояси. Рвать рубашку за недопущенных на выборы «политиков» никто не собирался.

«Они могут заявить все, что угодно. Они могут объявить показательные извержения Везувия, но это же не значит, что так и должно произойти. 100 тысяч – это цифра нереальная. Они там что, нули, что ли перепутали?», – подчеркнул Михайлов в комментарии «Политэксперту».

Майор ФСБ подчеркнул, что заявленной цифры акции «оппозиционеры» не достигали никогда. Так, на прошлый согласованный митинг собралось всего около 10 тысяч человек, а на несогласованные – порядка 3,5 тысячи.

По официальным данным МВД, в 15.00 на проспекте Академика Сахарова было не более 15 тысяч человек, поэтому заявка на 100 тысяч выглядит еще более нелепо.

Напомним, сегодняшнюю акцию проводили в поддержку «независимых кандидатов» в Мосгордуму. Часть этих «политиков» не была не допущена к выборам из-за обнаруженных поддельных подписей в их поддержку. У одной из них протеже блогера Алексея Навального Любови Соболь в подписных листах были обнаружены и подписи мертвецов, и автографы людей с несуществующими паспортными данными. Сегодня ее снова задержали в Москве за призывы к нарушению закона и организацию незаконных митингов.

Фальсификации «оппозиционеры» применили и для того, чтобы хоть кто-то вышел их поддержать на улицы Москвы. Они свозили массовку из регионов. Паблики в соцсетях, посвященные незаконным акциям, заполонили купленные боты.Таковых было не менее 30%. Публиковались и проплаченные комментарии с призывами к массовыми беспорядкам.