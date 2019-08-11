Федотов назвал «молодцами» московских полицейских, охранявших порядок на Сахарова

Москва, 11 августа. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов похвалили московскую полицию, которая обеспечила порядок на согласованном митинге-концерте в Москве и действовала при этом строго в рамках закона.

«Митинг прошел нормально. Полиция действовала очень хорошо. Она предоставила возможность использовать даже ту территорию, которая изначально не была предназначена для участников митинга. Молодцы — правильно все сделали», — пояснил он РИА Новости.

В субботу в Москве состоялся санкционированный концерт-митинг оппозиции, которая добивается восстановления своих кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму за нарушения. Речь, в частности, идет о Любови Соболь, у которой нашли целый подпольный цех по подделке подписей. Кроме того, женщину уличили в использовании подписей мертвых людей.

Несмотря на то, что организаторы подавали заявку на 100 тысяч человек, на митинг пришли 15 тысяч. При этом, стоит отметить, более 70% участников этого концерта представляли жители других регионов, которые решили попросту приехать в центр Москвы, чтобы услышать рэп-исполнителей. Однако через некоторое время с момента начала митинга люди начали массово покидать проспект Сахарова.