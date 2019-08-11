«Оппозиция» согнала на митинг-концерт темнокожих студентов, не говорящих по-русски

Москва, 11 августа. Не говорящие по-русски темнокожие студенты были замечены на митинге, который состоялся в субботу в Москве в связи с выборами в Мосгордуму. Молодые люди не разобрались в ситуации и решили, что акция посвящена защите прав цветного населения.

Кроме того, в толпе мелькали флаги Украины и Грузии. Как сообщает Nation News, участие иностранцев в митинге свидетельствует о том, что организаторам не удалось заручиться поддержкой обычных москвичей, и они подключили «массовку».



Отметим, что на акцию пришла только треть жителей Москвы, все остальные оказались приезжими. Более того, после некоторого времени после начала митинга-концерта его участники начали массового уходить.

В субботу в Москве состоялся санкционированный концерт-митинг оппозиции, которая добивается восстановления своих кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму за нарушения. Речь, в частности, идет о Любови Соболь, у которой нашли целый подпольный цех по подделке подписей. Кроме того, женщину уличили в использовании подписей мертвых людей.

Несмотря на то, что организаторы подавали заявку на 100 тысяч человек, на митинг пришли 15 тысяч. Проводимые в регионах митинги, организованные в знак солидарности с Москвой, собрали еще меньше. В Омске на улицу вышли 60 человек, в Иркутске — 45, в Красноярске — 10, а во Владивостоке — 8.