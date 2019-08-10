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Путин приехал на мотоцикле «Урал» на байк-шоу в Севастополе

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Путин приехал на мотоцикле «Урал» на байк-шоу в Севастополе

Севастополь, 10 августа. Президент России Владимир Путин приехал на мотоцикле «Урал» на международное байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе.

Шоу было организовано мотоклубом «Ночные волки». Глава государства прибыл в Севастополь в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пишет РИА Новости.

Путин приехал на мотоцикле «Урал» на байк-шоу в Севастополе

На мотоцикле Путина был закреплен флаг России. Вместе с лидером крымского клуба байкеров Александром Залдостановым президент подъехал к сцене фестиваля. Он выступил с приветственным словом.

Ранее Путин поздравил спортсменов с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что от развития физической культуры и популяризации спорта зависит будущее нации.

Глава государства поблагодарил тренеров и весь персонал, который помогает спортсменам достигать высоких результатов. Именно на них держится отечественный спорт.

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