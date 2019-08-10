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Ведущий синоптик отреагировал на заявления о «климатических атаках» на Россию

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Ведущий синоптик отреагировал на заявления о «климатических атаках» на Россию

Москва, 10 августа. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал «бредом» заявления депутата Госдумы Алексея Журавлева о том, что непогода в России наступила из-за климатических атак США. 

По словам эксперта, если бы Штаты совершили климатические атаки против России, это обязательно было бы зафиксировано. Причиной непогоды на самом деле является глобальное потепление.

«То, что сейчас в Сибири стоит жара, а в европейской части России идут дожди, связано с тем, что на севере и юге переносы воздушных масс усиливаются, а в сторону запада и востока —ослабевают», — пояснил он в эфире радиостанции «Говорит Москва». 

Напомним, накануне депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что в этом году Запад мог применить против РФ климатическое оружие.

«Нет у них там (на Западе. — Прим. ФАН) гиперзвуковых ракет, и они не знают, что делать. И я думаю, они могли испытывать климатическое оружие. <...>То есть «вашингтонский обком» у нас вовсю работает», — пояснил он в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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