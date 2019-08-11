«Оппозиция» пыталась привлечь молодежь к митингу с помощью Face и Поперечного

Москва, 11 августа. Лидерами мнений на митинге-концерте, который состоялся в субботу в Москве, стали видеоблогеры Эльдар Джарахов, Данила Поперечный, а также рэперы Face и Оксимирон.

Однако, как оказалось, не все из них знают организаторов акции. Так, например, Face признался, что не знает Дениса Шендеровича, который и устроил мероприятие. Джарахов и Поперечный подобного неведения не продемонстрировали, однако они запомнились своими антироссийскими высказываниями.

Так, Джарахов в свое время возмущался в Twitter тем, что ему приходится встречаться с соотечественниками за границей, которых он назвал «свинорусами». Поперечный же в свое время жаловался на то, что забанен в Twitter владельцем сети «Теремок», который, по словам блогера, является «ватаном». Так украинские пропагандисты называют россиян, занимающих прогосударственную позицию, пишет Nation News.

В субботу в Москве состоялся санкционированный концерт-митинг оппозиции, которая добивается восстановления своих кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму за нарушения. Речь, в частности, идет о Любови Соболь, у которой нашли целый подпольный цех по подделке подписей. Кроме того, женщину уличили в использовании подписей мертвых людей.

Несмотря на то, что организаторы подавали заявку на 100 тысяч человек, на митинг пришли 15 тысяч. Проводимые в регионах митинги, организованные в знак солидарности с Москвой, собрали еще меньше. В Омске на улицу вышли 60 человек, в Иркутске — 45, в Красноярске — 10, а во Владивостоке — 8.