Воевавший за ВСУ актер Пашинин хочет вернуться в российское кино

Москва. 10 августа. Актер Сергей Марочкин, снимавшийся в сериалах «След» и «Кухня», рассказал, что его коллега Анатолий Пашинин, который уехал на Украину и воевал на стороне ВСУ, хочет снова сниматься в российском кино.

В личном блоге Марочкин опубликовал новый материал об «артистах, пожалевших о своем выборе». В нем он задается вопросом «Можно ли простить предателей?».

«Он [Пашинин, — прим. ФАН] , зачем-то, в интервью украинскому журналисту заявил, что в Украине нет кино и рад бы был вернуться сниматься в Россию. После таких слов его уволили. Он даже звонил на «Амедию» и интересовался нет ли для него ролей», — написал актер.

О нехватке работы у бывшего бойца говорят не в первый раз. По словам блогера, ставший известным после съемок в «Грозовых воротах» актер Пашинин годы спустя покинул ряды ВСУ и брался за любую работу, включая работу разнорабочего.

«Если эти актеры действительно хотят вернуть былое и вновь покорить наши экраны и сцены, они должны доказать это. В первую очередь нам — народу», — резюмирует Сергей Марочкин.

Однако директор Анатолия Пашинина не согласна с таким заявлением. Она рассказала «Звезде», что предложения о съемках поступают регулярно и у артиста много проектов.

«Ему там есть чем заниматься, естественно, на Украине, поэтому не он просится, а по-прежнему ему поступают разные предложения», — сказала Юлия Павлова.

Анатолий Пашинин уехал воевать в Донбасс в 2014 году. Кроме того, в 2017-м он заявил о вступлении в добровольческий батальон, созданный на основе запрещенного в России «Правого сектора»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.