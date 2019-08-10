Донбасс сегодня: офицеры ООС торгуют передовыми позициями, военные США уличили ВСУ во лжи

Донбасс, 10 августа. Возросла интенсивность обстрелов ДНР. Украинские офицеры продают карты минных полей и позиции на передовой своим сменщикам. Американская военная помощь распродается «защитниками» Украины за бесценок. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Более чем в десять раз возросла интенсивность обстрелов Вооруженными силами Украины населенных пунктов Донецкой Народной Республики. При этом зафиксировано всего семь нарушений режима прекращения огня украинскими силовиками, по территории республики выпущено более 140 боеприпасов, в то время как сутками ранее нарушений было девять, а боеприпасов солдаты Киева выпустили всего десять штук.

На этот раз наиболее активные обстрелы велись ВС Украины на Мариупольском направлении, где помимо тяжелых минометов калибром 120 мм противник республиканских сил применял вооружения боевых машин пехоты, гранатометы и стрелковое оружие. Два дома местных жителей Коминтерново в результате обстрела загорелись.

Луганчане сообщают об одном провокационном обстреле поселка Калиново Луганской Народной Республики с применением автоматических гранатометов.

Украинское «боевое братство» в действии

Украинские «освободители» в очередной раз продемонстрировали, что гражданская война на востоке страны — лишь попытка поправить свое материальное положение, причем наживаются украинцы даже на своих «побратимах». Военнослужащие 54-й бригады, убывающие по ротации из зоны ООС, предложили прибывшим бойцам из 72-й механизированной бригады купить позиции. Тем подразделениям прибывшего соединения, которые отказывались платить, доставались полуразрушенные и разобранные до основания блиндажи и иные инженерные сооружения «защитников». Вояки 54-й бригады забирали с собой все, что имеет хоть какую-то ценность, рассказал начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Два сапера ВСУ ранены из-за жадности украинских командиров

В продолжение этой же истории расскажем о том, что и командиры бригад, проходящих ротацию, не смогли договориться между собой о цене на карты минных полей и заграждений. Комбриг убывающей 54-ки Алексей Майстренко предложил своему коллеге, комбригу 72-й бригады Артему Богомолову, купить карты, на что тот ответил принципиальным отказом.

Принципиальность одного и жадность второго комбрига уже привели к трагическому инциденту. Богомолов приказал «вручную» провести инженерную разведку местности и составить карты минных полей. После начала разведки на минных полях 54-й бригады подорвалась группа саперов 72-й. Военнослужащие получили минно-взрывные травмы.

Военные ВСУ продали дорогое американское оборудование по дешевке

Пока одни украинские офицеры торгуют позициями и картами минных полей, другие, вероятно, продают дорогостоящую американскую военную помощь за бесценок. По данным управления Народной милиции ДНР, военнослужащие 35-й бригады морской пехоты ВСУ накануне продали два дорогих монокуляра AN/PVS-14, которые поставлены в соединение в начале этого года в качестве помощи американцев.

Каждый такой прибор стоит около восьми тысяч американских долларов. Но военнослужащие ВСУ продали их по тысяче гривен (около 2,5 тысяч рублей. — Прим. ФАН) за штуку. Военнослужащие, продавшие дорогое оборудование, отчитались в штаб бригады о том, что монокуляры уничтожены обстрелом противника. Для большей убедительности вояки подорвали в окопе на пустом ящике от монокуляров гранату.

Американцы не верят украинским командирам

Учитывая изложенную выше информацию, а также аналогичные сообщения, все чаще мелькающие в Сети, американцы усиливают контроль использования своей помощи в украинской армии. Как сообщает управление Народной милиции ДНР, с 15 августа американские специалисты будут работать в целом ряде подразделений и соединений ВСУ в составе комиссий по проверке наличия приборов ночного видения, поставленных Штатами на Украину.

Сейчас уже известно о том, что заокеанские инспекторы выявили недостачу четырех таких приборов марки GPNVG-18 в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Еще в 2018 году приборы ночного видения GPNVG-18, стоимость одной единицы которых составляет 40 тысяч долларов, были поставлены американцами в разведывательные подразделения проверяемого соединения ВСУ.

Командование 30-й бригады, оправдываясь, указало, что оборудование уничтожено вражеским огнем. Но, как уточняют в Народной милиции ДНР, по имеющейся у дончан информации, американцы не поверили в украинскую версию, и доклад о пропаже военной помощи США отправился по назначению в Вашингтон.