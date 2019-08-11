«Оппозиция» наплевала на закон, позволив сделать из митинга в Москве ЛГБТ-сходку

Москва, 11 августа. Санкционированный митинг так называемой «оппозиции» 10 августа на проспекте Сахарова в Москве собрал лишь 15 тысяч человек из заявленных организаторами 100 тысяч. Необходимо сказать, что из числа пришедших лишь треть являются москвичами, все остальные — приезжие, решившие сходить на бесплатный концерт рэп-исполнителей.

Среди толпы можно было увидеть не только тех, кто пришел на митинг-концерт оппозиции, чьим кандидатам было отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей, но и представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом пишут Nation News.

Напомним, в России запрещена пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних. Однако ни о каких возрастных ограничениях на митинге речи не шло, при этом на нем было много школьников и подростков, которые пришли бесплатно посмотреть на любимых рэп-исполнителей. Так называемая «оппозиция» не могла не понимать того, что 10 августа на проспект Сахарова придут несовершеннолетние, но все равно наплевала на российское законодательство, притащив с собой в центр столицы флаг ЛГБТ.

Для соратников скандального блогера Алексея Навального это уже не первое нарушение закона. После того, как их не допустили на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей, они начали активно призывать горожан к участию в незаконных митингах. К примеру, у Любови Соболь — правой руки Навального — было 15% поддельных подписей. Также в ее избирательных листах нашли подписи мертвецов, а в одной из квартир Соболь организовала настоящую «фабрику» по рисовке поддельных подписей.

На первом несанкционированном сборище 27 июля его участники вели себя крайне агрессивно: бросали в полицейских камни, бутылки и мусорные урны. Второе незаконное публичное мероприятие прошло 3 августа, а сегодня состоялся санкционированный митинг-концерт. Однако собрать большого количества москвичей на проспекте Сахарова соратникам Навального не удалось.

Изначально политическое мероприятие превратилось в дискотеку с участием молодежи, которая пришла бесплатно посмотреть на концерты Face и Oxxxymiron.