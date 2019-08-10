Сирия, 10 августа. САА освобождает поселок в Идлибе. Боевики ИГИЛ1* взорвали автомобиль в Ракке. В Латакии радикалы обстреливают позиции сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали расположения джихадистов на западе Латакии и юге Идлиба

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают джихадистов в Алеппо.

«Исламское государство1»: потеряло одного члена в результате рейда отряда SDF в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает позиции правительственных сил в Латакии из РСЗО.

Курды: провели совместно с военнослужащими международной коалиции рейд в столице провинции Ракка, подозреваются в совершении двух нападений на протурецких боевиков на севере Алеппо.

Провинция Латакия

В Латакии ВВС Сирии продолжают наносить удары по укрытиям радикалов «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) в районе города Кабана, расположенного на горных склонах Курдских гор и у поселка Ас-Сармания, о чем сообщает новостное агентство Al Masdar. Как передает информагентство Step News Agency, из реактивных систем залпового огня «Град» радикалы ударяли по позициям Сирийской арабской армии (САА) в районе поселка Сулнефе. Данных о потерях среди сирийских военнослужащих не поступало.

Провинция Алеппо

Артиллерийский обстрел Сирийской арабской армии (САА) нацелен на укрытия радикалов-исламистов в районе поселка Джазрая к югу от столицы провинции Алеппо, как передает новостной портал Step News Agency.

Два сотрудника так называемой «военной полиции» «Сирийской свободной армии» (ССА) были убиты неизвестными боевиками на мотоцикле в городе Кабасин, как передает новостное агентство Rojava Network. Источник также сообщил, что вчера вечером при аналогичных условиях были застрелены два сотрудника турецкой военной полиции в поселке Шувейха к северу от города Аль-Баб. Оба нападения предписывают курдским бандгруппам из числа операционного состава «Гнев Оливок». Курдские медиаресурсы пока не публикуют заявлений по этому поводу.

Провинция Идлиб

После длительной перестрелки отряд САА установил контроль над деревней Сукайк и одноименной высотой на юге провинции, как передает новостное агентство РИА Новости. Также, по данным источника, правительственная армия освободила деревню Аль-Джейсат и несколько ферм к северо-западу от деревни. ВВС Сирии в это время наносят точечные удары по позициям радикалов «Тахрир аш-Шам». В предместьях городов Ат-Тамания, Маарет-Хурма и на подступах к поселку Кафр-Набаль были с воздуха были сброшены бомбы на склады боеприпасов и опорные пункты исламистов, как передает Twitter-канал Step News Agency.

Провинция Ракка

Поступило сообщение об очередном нападении боевиков из числа «спящих ячеек» «Исламского государства». Как сообщает подконтрольное боевикам ИГИЛ новостное агентство «Амак», автомобиль одного из старейшин местного племени был подорван террористами в городе Ракка на улице Аль-Китар, передал источник в сети Twitter (@connorpeterson8).

Отряд SDF при поддержке военнослужащих международной коалиции в ходе рейда нейтрализовали в центре Ракки одного из полевых командиров ИГИЛ – боевика по прозвищу «Аль-Акуша», о чем сообщает подконтрольный курдам источник в сети Twitter (@_Caki_).

1 Организация запрещена на территории РФ.