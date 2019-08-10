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Провокатор на митинге в Москве призвал выдать сотрудника ОМОН Украине

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Провокатор на митинге в Москве призвал выдать сотрудника ОМОН Украине

Москва, 10 августа. Провокатора, призывавшего выдворить из России сотрудника московского ОМОНа, обнаружил корреспондент Федерального агентства новостей 10 августа в Москве на акции лиц, считающих себя оппозицией. 

Мужчина с листком формата А4, помещенном в файловую папку, стоял примерно в 4-5 ряду от ограждения, разделявшего активистов и территорию у сцены. На листке находилась фотография бывшего командира киевского «Беркута», в данный момент работающего в московском ОМОНе, с текстом: «Преступник из «Беркута», бежавший в Россию, в московском ОМОНе творит беспредел. Гнать из России!!!». 

Увидев, что собкор ФАН его снимает, провокатор положил сверху листовку. Спустя некоторое время портрет «беркутовца» поднял другой стоявший рядом мужчина. 

Провокатор на митинге в Москве призвал выдать сотрудника ОМОН Украине

На Украине против экс-сотрудника «Беркута», участвовавшего в 2014 году в разгоне так называемого Майдана, заведено уголовное дело. Россия по запросу Украины выдавать экс-командира «Беркута» отказалась, в первую очередь потому, что в данный момент он является гражданином РФ. 

Напомним, что в феврале 2014 года апогеем противостояния в Киеве стала расправа над бойцами «Беркута». Тем, кто был ранен и выжил, в больнице помощь практически не оказывалась. Некоторые силами общественных организаций РФ были эвакуированы в Россию, где получили необходимое лечение. Некоторые из «беркутовцев» получили российское гражданство и были трудоустроены в силовых структурах. Возвращаться на родину для них смертельно опасно.

ФАН просит соответствующие структуры обратить внимание на факт травли в адрес сотрудника московского ОМОНа. В частности, нельзя исключать, что мужчины, призывавшие выдать экс-«беркутовца», могли участвовать в так называемой АТО в Донбассе на стороне ВСУ.

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