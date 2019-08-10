Провокатор на митинге в Москве призвал выдать сотрудника ОМОН Украине

Москва, 10 августа. Провокатора, призывавшего выдворить из России сотрудника московского ОМОНа, обнаружил корреспондент Федерального агентства новостей 10 августа в Москве на акции лиц, считающих себя оппозицией.

Мужчина с листком формата А4, помещенном в файловую папку, стоял примерно в 4-5 ряду от ограждения, разделявшего активистов и территорию у сцены. На листке находилась фотография бывшего командира киевского «Беркута», в данный момент работающего в московском ОМОНе, с текстом: «Преступник из «Беркута», бежавший в Россию, в московском ОМОНе творит беспредел. Гнать из России!!!».

Увидев, что собкор ФАН его снимает, провокатор положил сверху листовку. Спустя некоторое время портрет «беркутовца» поднял другой стоявший рядом мужчина.

На Украине против экс-сотрудника «Беркута», участвовавшего в 2014 году в разгоне так называемого Майдана, заведено уголовное дело. Россия по запросу Украины выдавать экс-командира «Беркута» отказалась, в первую очередь потому, что в данный момент он является гражданином РФ.

Напомним, что в феврале 2014 года апогеем противостояния в Киеве стала расправа над бойцами «Беркута». Тем, кто был ранен и выжил, в больнице помощь практически не оказывалась. Некоторые силами общественных организаций РФ были эвакуированы в Россию, где получили необходимое лечение. Некоторые из «беркутовцев» получили российское гражданство и были трудоустроены в силовых структурах. Возвращаться на родину для них смертельно опасно.

ФАН просит соответствующие структуры обратить внимание на факт травли в адрес сотрудника московского ОМОНа. В частности, нельзя исключать, что мужчины, призывавшие выдать экс-«беркутовца», могли участвовать в так называемой АТО в Донбассе на стороне ВСУ.