Полиция задержала семь человек за незаконное шествие после митинга-концерта на Сахарова

Москва, 10 августа. Семь человек задержали после согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Все задержанные уже после завершения «митинга-концерта» попытались устроить провокации и незаконное шествие возле памятника героям Плевны.

Напомним, что накануне и МВД Москвы и СК РФ предупреждали о возможных провокациях и нарушениях на сегодняшней акции в центре столицы. В полиции и Следственном комитете сообщили о поступающей информации о готовящихся беспорядках. В связи с этим москвичей призвали быть осторожными и помнить о правовой ответственности за участие в запрещенных акциях. Особое внимание на эти данные попросили обратить родителей несовершеннолетних подростков. В СК также предупредили, что за организацию массовых беспорядков и применение насилия к представителям власти предусмотрена уголовная ответственность.

Отметим, что сейчас в центре Москвы людно. Несмотря на дождливую погоду много гуляющих. Но к тем, кто просто отдыхает, у правоохранителей никаких вопросов нет. Задерживают только тех, кто пытается призывать людей к беспорядкам.

К слову, работу полиции на согласованном митинге ранее высоко оценил глава СПЧ Михаил Федотов.

По его словам, правоохранители дали возможность использовать даже ту территорию, которая изначально не была предназначена для участников митинга.