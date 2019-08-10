Полиция задержала семь человек за незаконное шествие после митинга-концерта на Сахарова

Москва, 10 августа. Семь человек задержали после согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.
Все задержанные уже после завершения «митинга-концерта» попытались устроить провокации и незаконное шествие возле памятника героям Плевны.
Напомним, что накануне и МВД Москвы и СК РФ предупреждали о возможных провокациях и нарушениях на сегодняшней акции в центре столицы. В полиции и Следственном комитете сообщили о поступающей информации о готовящихся беспорядках. В связи с этим москвичей призвали быть осторожными и помнить о правовой ответственности за участие в запрещенных акциях. Особое внимание на эти данные попросили обратить родителей несовершеннолетних подростков. В СК также предупредили, что за организацию массовых беспорядков и применение насилия к представителям власти предусмотрена уголовная ответственность.
Отметим, что сейчас в центре Москвы людно. Несмотря на дождливую погоду много гуляющих. Но к тем, кто просто отдыхает, у правоохранителей никаких вопросов нет. Задерживают только тех, кто пытается призывать людей к беспорядкам.
К слову, работу полиции на согласованном митинге ранее высоко оценил глава СПЧ Михаил Федотов.
По его словам, правоохранители дали возможность использовать даже ту территорию, которая изначально не была предназначена для участников митинга.
«Молодцы — правильно все сделали», — подчеркнул он.