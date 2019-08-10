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Украина и Турция разрабатывают супердрон, который будет мощнее самолета-штурмовика

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Украина и Турция разрабатывают супердрон, который будет мощнее самолета-штурмовика

Киев, 10 августа. Украинская «Укрспецэкспорт» совместно с турецкой компанией Baykar Defence (производитель беспилотников) создали совместное предприятие по созданию высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Об этом в субботу сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Вся производимая продукция будет поступать на вооружение армий Украины и Турции. Ожидается, что одним из первых плодов украино-турецкого сотрудничества станет разработка военного супердрона, который может осуществлять разведку с большой высоты, часами находиться в воздухе и развивать крейсерскую скорость.

«Такие возможности нового дрона станут осуществимы благодаря широкому использованию композитных материалов, цифровых технологий, а также двигателей украинского производства, способных надежно работать в экстремальных условиях», — говорится в сообщении.

Кроме того, беспилотник будет оснащен большим количеством вооружения за счет значительной грузоподъемности. Как утверждает СНБО, это позволит БПЛА на равных соперничать с самолетами-штурмовиками и даже превосходить их, передает телеканал 360.

Отметим, что Украина неоднократно заявляла о собственных военных разработках, однако, по словам экспертов, в большинстве случаев речь идет всего лишь о модификации советской техники. Так, например, новый украинский танк «Оплот» был разработан на базе основного советского танка Т-80УД, однако в январе так и не выполнил обещанного.

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Источник: СНБО
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