Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 10 августа.

Призывы Зеленского к лидерам «нормандского формата» провести встречу после гибели военных ВСУ в Донбассе не получили ответа. На Украине рассказали о «жестком уроке» Зеленскому от Путина, Макрона и Меркель.

Обозреватель Корнилов раскритиковал Вячеслава Ковтуна за комментарий о посетившем «нищую» Турцию президенте Украины. Ковтун прокомментировал визит Зеленского в «нищую» Турцию.

Глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал президента Реджепа Тайипа Эрдогана признать воссоединение Крыма с Россией. Эксперт заявил о неизбежности признания Крыма российским Турцией и Западом.

Состояние здоровья Михаила Горбачева оценивается как очень плохое, сообщил Венедиктов. Стало известно об очень плохом состоянии здоровья Горбачева.

Дональд Трамп «не узнал» украинского коллегу. На оплошность главы Белого дома обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева. Скабеева посмеялась над «забывшим» Зеленского Трампом.

Полиция Москвы и Росгвардия приготовились к обеспечению правопорядка и жесткому пресечению провокаций во время митинга. Полиция стянула в центр Москвы автозаки и спецтехнику для обеспечения порядка 10 августа.

Франц Клинцевич прокомментировал заявления Дональда Трампа о возможных договоренностях Зеленского и Путина по Донбассу. Клинцевич оценил слова Трампа о переговорах Зеленского и Путина.

Доктор исторических наук Алексей Мосин назвал 10 самых распространенных в России фамилий. Историк назвал самые распространенные фамилии в России.

Американский актер Ричард Гир впервые попал в объективы фотокамер с пятимесячным сыном. Ричард Гир впервые показался публике с младшим сыном.

Украинские военные обстреляли позиции Народной милиции ЛНР из станкового автоматического гранатомета. В ЛНР заявили об обстреле ВСУ района Калиново.