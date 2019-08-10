Видеооборудование полиции на Сахарова позволит опознать всех нарушителей и провокаторов

Полиция использует во время митинга на Сахарова передовые технологии распознавания лиц для фиксации, а также облегчения последующего поиска нарушителей и провокаторов. Подробности сообщили авторы Telegram-канала «Двач».

Полиция грамотно подошла к обеспечению правопорядка во время митинга на проспекте Сахарова. Специалисты по безопасности из правоохранительных органов оснастили все проходные рамки, на которых проходит досмотр посетителей, миниатюрными видеокамерами. Оборудование позволяет зафиксировать лица входящих и прогнать их через специализированные системы распознавания лиц и программное обеспечение, предназначенное для оперативно-разыскных мероприятий, сообщает Telegram-канал «Двач».

Установленное оборудование позволит быстро найти и опознать нарушителей правопорядка, а также провокаторов, которые могут создать опасность для жизни и здоровья как самих митингующих на Сахарова, так и простых москвичей в том случае, если ситуация обострится и утратит локальность.

Существует высокая вероятность организации провокаций и столкновений с полицией даже при условии, что митинг на Сахарова согласован. Об этом официально сообщало ГУ МВД, отмечая, что информация поступила от самих организаторов мероприятия. По словам заявителей, к нарушению общественного порядка причастна юрист так называемого «ФБК» Любовь Соболь.

Отметим, что согласованный митинг на проспекте Сахарова организаторы сознательно превратили политическое мероприятие в шоу, пригласив сомнительных рэп-исполнителей. На бесплатный концерт рэперов в основном пришла молодежь, которая решила просто услышать вживую музыкантов. Примечательно, что многие митингующие спустя полчаса, разочаровавшись мероприятием, решили покинуть его.

Напомним, незаконные акции и митинги в столице, заканчивающиеся массовыми беспорядками, организовывают так называемые «независимые кандидаты» в МГД: Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Любовь Соболь и другие. «Оппозиция» прибегла к организации социальных волнений после того, как избиркомы и МГИК законно не допустили их на выборы в столичный парламент из-за обнаруженных махинаций с автографами избирателей. В сданных подписных листах были найдены «мертвые души», несуществующие сведения и прочие нарушения.

Полиция в рамках обеспечения безопасности задержала всех организаторов массовых беспорядков в Москве и обеспечила нарушителям административный арест. Единственный оставшийся на свободе организатор незаконных акций — Любовь Соболь. Юрист «ФБК» смогла ускользнуть от пребывания в камере спецприемника, прикрывшись наличием несовершеннолетней дочери. Вместо ареста суд трижды оштрафовал Соболь за организацию нелегальных митингов и беспорядков по статье 20.2 КоАП РФ за 14, 15 и 27 июля суммарно на 630 000 рублей. По информации СМИ, три официальных протокола по привлечению к административной ответственности по указанной статье дает основание возбудить в отношении Соболь уголовное дело по статье 212.1 УК РФ.

Отметим, что ряд «независимых кандидатов» уже стали фигурантами уголовных дел за массовые беспорядки. Полиция также возбудила дела на провокаторов, которые управляли толпой на нелегальных акциях 27 июля и 3 августа, в ходе которых фиксировались столкновения с полицией, постановочные провокации, а также при досмотрах находили ножи, газовые баллоны и травматическое оружие.