Участники митинга на проспекте Сахарова пришли только из-за рэп-концерта

Москва, 10 августа. Акция «оппозиции» на проспекте Академика Сахарова в Москве превратилась в концерт, и многие участники митинга шли именно ради выступления рэперов, видеоблогеров и стендап-комиков.

Рэпер Face выступил с тремя своими композициями. Со сцены он заявил, что не будет читать «рэп-нотаций» и подчеркнул, что он далек от политики. Выступили перед собравшимися и видеоблогер Данила Поперечный, музыкальные группы «Кровосток», IC3PEAK, рэпер Оксимирон.

Несмотря на то, что заявленная численность акции составляла до 100 тыс. человек, по факту ее посетили всего около 15–20 тыс. человек, при этом порядка 70% из них представляли не московский регион. И то многие пришли всего на полчаса. Из-за массового оттока людей, которые и так пришли вместо 14.00 примерно к 14.45, организаторы срочно начали задержанное представление. Публике нужны были бесплатные зрелища, а вовсе не выкрикивание лозунгов в поддержку оскандалившихся «оппозиционных» кандидатов в МГД.