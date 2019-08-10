Дудь назвал тухляком митинг «оппозиции» 10 августа в Москве

Москва, 10 августа. Российский спортивный журналист и блогер Юрий Дудь раскритиковал организацию согласованного митинга «оппозиции» 10 августа на проспекте Сахарова в Москве.

Как рассказал на своей странице в Facebook журналист Александр Лютиков, они вместе с Дудем пришли в центр столицы. Спустя некоторое время тот назвал происходящее тухляком.

«Как они собрались менять Россию, если у них даже микрофоны не работают?» — возмущенно поинтересовался Дудь.

По словам Лютикова, позже они отправились на фестиваль «Панки в городе». Действительно, ранее Дудь в своем микроблоге в Twitter писал, что будет ведущим этого мероприятия, на которое отправится после санкционированного митинга-концерта.

В субботу я действительно веду «Панки в Городе» (мы договорились еще в апреле).

Но делаю это ПОСЛЕ митинга на Сахарова.

На фест, к сожалению, никого пригласить не могу - там уже sold out.

Увидимся. — Юрий Дудь (@yurydud) August 9, 2019

Напомним, 10 августа на проспекте Сахарова проходит согласованный с властями митинг-концерт «оппозиции». Но изначально политическое мероприятие превратилось в ивент со школьниками и молодежью, которая пришла бесплатно поглазеть на рэперов, в том числе Oxxxymiron и Face.

Поводом для митингов «оппозиции», в том числе и незаконных 27 июля и 3 августа, стал отказ сторонникам скандального блогера Алексея Навального в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей.

Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь обнаружили 15% поддельных подписей. Также в ее избирательных листах нашли подписи мертвецов, а в одной из квартир Москвы Соболь организовала настоящую «фабрику» по рисовке поддельных подписей.