ФАН разъясняет: рассказывая о митинге в Москве, «Дождь» дважды за день соврал

В преддверии санкционированного митинга в Москве «Дождь» опубликовал материал, в котором задержанные на предыдущих незаконных акциях в очередной раз выставлены не нарушителями российского законодательства, а жертвами «кровавого режима».

Сам заголовок «Дождя» намекает, что людей варят в котлах за ерунду, например за пустую пластмассовую бутылку (и даже без дырки). Но как бы не так.

На сей раз в центре внимания либеральных СМИ оказался фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля Сергей Фомин.

«Он никогда не был политическим активистом, но 27 июля громче всех скандировал и активнее всех размахивал руками — суд это счел массовыми беспорядками», — пишет «Дождь».

Но есть неувязка. Фомин работал в штабе кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь, на добровольных началах занимался сбором подписей, так что вполне себе политический активист, который еще и координировал толпу. А еще Фомин сам явился в полицию после того, как узнал, что разыскивается.

Иронично, что пока либеральные СМИ делают из мужика жертву режима, сам Фомин уже вовсю дает показания против блогера Алексея Навального и его соратницы Любови Соболь.

«Вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. В этот раз, когда вы призвали людей [выйти] на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной. Поэтому я считаю вас всех персонально ответственными за то, что сейчас десять человек сидит недалеко отсюда. И вы должны сделать все, чтобы нас отсюда вызволить», — цитируют СМИ слова Фомина.

Примечательно, что несколькими часами ранее того же дня на «Дожде» был опубликован другой материал, где о связях Фомина и Соболь говорится без утайки. То есть в последнем материале «Дождь» нарочно лжет про Фомина, чтобы режим смотрелся максимально кровавым и шатался как мог.

Получается, что бедолага Фомин прозрел и понял, что так сильно еще никогда не ошибался. А «Дождь», как всегда, все переврал, заявив об отсутствии политической деятельности Фомина и о том, что людей задерживали на несанкционированных митингах за прикосновения и пластмассовые бутылки.

Напомним, проект «ФАН разъясняет» появился после того, как Федеральное агентство новостей столкнулось с блокировками и идеологической цензурой со стороны либеральных изданий.

Изначально ФАН предприняло попытку организовать дискуссии в пабликах и на сайтах либеральных СМИ. Для этого штатные сотрудники редакции оставляли комментарии под спорными публикациями либеральных изданий, используя для этого официальные аккаунты ФАН в соцсетях.

Однако конструктивной и аргументированной дискуссии с оппонентами не вышло, потому что администраторы сайтов и пабликов в соцсетях либо удаляли комментарии ФАН, либо вовсе блокировали наши аккаунты, несмотря на то, что никаких правил поведения на их ресурсах мы не нарушали, а тон наших замечаний был предельно корректным.

В итоге ФАН пришлось перенести дискуссию на свою территорию. Мы готовы и впредь оперативно реагировать на ложь и провокационные статьи, размещаемые в антироссийских по своей сути СМИ, многие из которых финансируются Западом и являются иностранными агентами.