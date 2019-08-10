Видео с места смертельного ДТП в Кабардино-Балкарии опубликовано в Сети

Нальчик, 10 августа. Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Кабардино-Балкарии. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места трагедии.

Трагедия произошла в Зольском районе республики. Около села Малка столкнулись Lada Priora и Lexus. Также произошло касательное столкновение с ВАЗ-21099.

В аварии погибли три человека. Азамат Х., Мурат А., и Азамат Г. в момент инцидента находились внутри Lada Priora. Один человек пострадал — водитель иномарки Мурат К.

В распоряжении ФАН появилось видео с места ДТП. На нем отчетливо видно, что обе столкнувшиеся машины после аварии превратились в груды металлолома.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли при столкновении двух микроавтобусов на 139-м километре трассы Тамбов — Воронеж. Также в аварии пострадали восемь человек, среди которых есть 16-летняя девочка.