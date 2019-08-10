Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Видео с места смертельного ДТП в Кабардино-Балкарии опубликовано в Сети

34
0 Оставить комментарий

Видео с места смертельного ДТП в Кабардино-Балкарии опубликовано в Сети

Нальчик, 10 августа. Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Кабардино-Балкарии. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места трагедии.

Трагедия произошла в Зольском районе республики. Около села Малка столкнулись Lada Priora и Lexus. Также произошло касательное столкновение с ВАЗ-21099. 

В аварии погибли три человека. Азамат Х., Мурат А., и Азамат Г. в момент инцидента находились внутри Lada Priora. Один человек пострадал — водитель иномарки Мурат К.

Видео с места смертельного ДТП в Кабардино-Балкарии опубликовано в Сети

В распоряжении ФАН появилось видео с места ДТП. На нем отчетливо видно, что обе столкнувшиеся машины после аварии превратились в груды металлолома. 

Ранее сообщалось, что пять человек погибли при столкновении двух микроавтобусов на 139-м километре трассы Тамбов — Воронеж. Также в аварии пострадали восемь человек, среди которых есть 16-летняя девочка.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров