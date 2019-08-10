Жители Алеппо рассказали ФАН о причинах очередной атаки террористов

Выходной день девятого августа в сирийском Алеппо в очередной раз омрачился трагическими событиями. Террористы запустили снаряды по мирным районам. В вечернее время один за другим произошло два взрыва в жилом квартале недалеко от центра горда. Первая ракета упала в переулке, где от взрыва пострадал автомобиль и стены домов. Обошлось без жертв, передают корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

При этом после таких атак боевики заявляют, что якобы это не они атакуют горожан, а сирийская армия. Эти заявления подхватывают зарубежные издания и винят во всем власти Сирии. Однако уставшие от длящейся уже много лет войны сирийцы со слезами на глазах требуют не водить их за нос, ведь они хорошо понимают, где правда, а где ложь.

Вторая ракета с оглушительным хлопком вошла в стену на последнем этаже жилого в доме неподалеку. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. В смертельный момент семейство находилось в другой комнате. От взрыва вынесло стену, в итоге были уничтожены личные вещи. Жить теперь в таких условиях невозможно. Сломанные судьбы — единственное, что оставляют после себя террористы.

Спустя несколько часов в Алеппо снова раздались взрывы. Удары пришлись по одному из важнейших мест в городе — университету. Первая ракета ударила по спортивной площадке, на которой в тот момент никого не было. Вторая так же упала на территории вуза, обошлось без пострадавших.

Университет не первый раз становится объектом для нападения боевиков. Страна помнит трагедию 2016 года, когда во время ракетного удара по вузу погибло 87 человек. Таким образом террористы пытаются уничтожить важную часть Сирии — молодых людей, познающих науки, чтобы помочь своей стране.

С сожалением в голосе сирийцы говорят, что уже привыкли к атакам террористов и для них в этом нет ничего удивительного.

О том, что четыре взрыва прогремело в Алеппо в результате обстрела со стороны боевиков, корреспонденты ФАН сообщили вчера вечером. Им удалось оперативно запечатлеть последствия очередных ударов радикалов.