Супертайфун «Лекима» унес жизни 18 человек в Китае

Пекин, 10 августа. Не менее 18 человек погибли в Китае в результате супертайфуна «Лекима», который обрушился на город Вэньлин. Еще 14 человек числятся пропавшими без вести, сообщает Центральное телевидение Китая.

В настоящее время тайфун продвигается через побережье провинции Чжэцзян в сторону Шанхая — одного из крупнейших мегаполисов Китая. Там уже эвакуировали 250 тыс. человек в ожидании удара стихии.

Отметим, что «Лекима» нанес также урон социальной инфраструктуре страны. Из-за оборванных проводов без света остались 2,7 млн домов, а поваленные деревья заблокировали многие дороги.

Также тайфун нарушил расписание аэропортов: были отменены многие внутренние и международные рейсы. В их числе оказался рейс «Аэрофлота» из Москвы в Шанхай и обратно. Кроме того, из-за стихии приостановлено движение скоростных поездов на магнитной подушке.

«Лекима» стал девятым по счету и самым мощным тайфуном с начала этого года. Ранее сообщалось, что в Китае эвакуировали свыше миллиона человек из-за тропического циклона. Как передает телеканал 360, для эвакуации людей задействовано около тысячи спасателей, 150 единиц техники и 153 лодки.