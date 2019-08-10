Провальный митинг-концерт оппозиции в Москве привлек только приезжих

Москва, 10 августа. Больше половины участников провального митинга-концерта «оппозиции» на проспекте Академика Сахарова в Москве — жители других регионов, заявил гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

По его словам, сотрудники института проводили опрос среди участников этой акции. Число респондентов составило примерно 1,5 тыс. человек.

«По нашей очень предварительной информации, 30% - это москвичи, 30% - жители Подмосковья, 40% - жители других городов, которые специально приехали на этот митинг, либо просто оказались в Москве в этот момент», - сказал эксперт в комментарии Агентству городских новостей «Москва».

Шпунт добавил, что всего митинг посетило порядка 15-20 тыс. человек, однако эти данные требуют уточнения.

«Опрос не дает возможности количественно оценить сколько было участников. Но это общее мнение интервьюеров, которые непосредственно работали на месте», — заключил Шпунт.

Напомним, сегодняшний митинг был согласован с властями города, но в итоге он превратился в ивент со школьниками и молодежью, которые пришли не для поддержки шантажирующих избиркомы «оппозиционеров», а только ради того, чтобы бесплатно поглазеть на выступающих там рэперов Оксимирона и Фэйса. Кому-то было интересно посмотреть на Юрия Дудя. Словом, митинг трансформировался в развлечение, бесплатнтый концерт. Понятно, что музыканты и популярные блогеры — это хорошая приманка для зрителей. Без хлеба и зрелищ «оппозиционерам» уже не обойтись. Но встает вопрос, а что дальше? Вместо политической программы и внятных требований они предложат бесплатное пиво и стриптиз?

Стоит отметить, что многие участники сегодняшнего митинга собрались не в 14.00 (в это время было анонсировано начало акции), а только в 14.30-14.45. Массовый отток пошел уже в 15.10-15.15. То есть люди провели на проспекте всего полчаса. Пришли, зачекинились для отчетности (а это уже наводит на мысль о проплаченности мероприятия) и ушли. В итоге, чтобы не растерять остатки людей, организаторам пришлось уже в 15.30 срочно начинать концерт.

По мнению сенатора Франца Клинцевича, с помощью толпы, пришедшей поглазеть на своих кумиров, организаторы отчитаются перед своими западными кураторами, которые оплачивают протесты в Москве.