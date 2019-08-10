Экс-главу аппарата Атамбаева арестовали за захват заложников

Бишкек, 10 августа. Суд Киргизии арестовал бывшего главу аппарата экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева — Фарида Ниязова. Мужчина подозревается в захвате заложников во время полицейской операции по задержанию Атамбаева.

Как пояснили РИА Новости в Первомайском районном суде Бишкека, подозреваемый будет находиться под стражей как минимум до 8 октября.

Напомним, что накануне суд также арестовал принадлежащие Атамбаеву активы — компанию «Медиа-Форум» и телеканал «Апрель».

Бывший президент и его сторонники на протяжении двух дней оборонялись от спецназа, который пытался войти в дом политика, чтобы задержать подозреваемого. В ходе столкновений пострадали 98 человек, 11 из которых — спецназовцы. При этом один из бойцов подразделения «Альфа» скончался. Сам Атамбаев утверждает, что лично открывал огонь по штурмующим его дом силовикам. Кроме того, его сторонники захватили несколько человек в заложники, чтобы заставить силовиков отступить. В итоге на второй день бывший президент добровольно сложил оружие и сдался властям.

Атамбаев, который руководил Киргизией с декабря 2011 года по ноябрь 2017, подозревается в перепрофилировании земельных участков, коррупции, незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Батукаева и незаконных поставках угля на ТЭЦ Бишкека.