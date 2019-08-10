Вооруженные «Кинжалами» МиГ-31 сняли на видео под Рязанью

Москва, 10 августа. Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Демонстрация прошла в рамках Армейских международных игр. Видео с авиашоу «Авиадартс» уже можно посмотреть в Сети.

На кадрах записи можно видеть, как истребители МиГ-31К с «Кинжалами» пролетели над полигоном «Дубровичи» под Рязанью. Ролик появился на сайте телеканала «Звезда». В ходе шоу штурмовики и бомбардировщики била авиабомбами по батарее ЗРК условного противника и прикрывали два МиГ-31К, вооруженных «Кинжалами», уточняет телеканал 360. Всего, по данным портала «Утро», на полигоне было установлено около 60 целей 12 типов. Все они были успешно поражены.

Гиперзвуковой авиакомплекс «Кинжал» в настоящее время стоит на дежурстве в Южном военном округе. Авиационная эскадрилья, оснащенная этими комплексами, заступила на службу с 1 декабря 2017 года, напоминает Deita.ru. Гиперзвуковая высокоточная ракета «Кинжал» может развивать скорость более 12 тысяч километров в час и способна поражать объекты в радиусе почти 2 тыс. километров.