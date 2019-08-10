Политолог уличил «оппозицию» в исполнении заказа западных кураторов на митингах в Москве

Москва, 10 августа. Незаконные митинги так называемой «оппозиции» в Москве демонстрируют признаки организованности, заявил доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, на публичных мероприятиях целенаправленно пытаются раскачать ситуацию. Вероятно, к этому приложили усилия западные кураторы, которые уже в течение длительного времени отрабатывают технологии «цветных революций», пишет «ПолитРоссия».

«Там, конечно, нет никакой самоорганизации. Действия на митингах скоординированы, и это видно даже по тем сюжетам, которые формируются оппозиционерами через свои информационные каналы. Также это видно через те действия, которые организовываются во время несанкционированных акций, во что втягивают молодежь Москвы», — объяснил эксперт.

Кошкин уверен, что самая главная цель митингов заключается в дестабилизации ситуации в стране. С точки зрения политолога, массовка, которая сводится на митинги так называемой «оппозицией», должна получать деньги, как и провокаторы, которые дирижируют беспорядками. Собеседник издания подчеркнул, что такие вещи без продуманной организации и спонсорской поддержки сделать невозможно. Кроме того, участников митингов, как заметил Кошкин, необходимо специальными технологиями подвести к определенному эмоциональному состоянию.

Напомним, 10 августа на проспекте Сахарова прошел согласованный со столичными властями митинг-концерт так называемой «оппозиции». Соратники скандального блогера Алексея Навального начали призывать москвичей к участию в митингах после отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей. Так, у юриста «ФБК» Любови Соболь нашли 15% поддельных подписей. Во время избирательной кампании правая рука Навального отличилась исключительно махинациями и скандалами: в ее избирательных листах нашли подписи мертвецов, а в одной из московских квартир она организовала «фабрику» по рисовке поддельных подписей.

Откровенный провал «оппозиции» на митинг-концерте в Москве очевиден. Большинство пришли на него, чтобы посмотреть на популярных среди молодежи рэперов — Oxxxymiron и Face. Значительный отток людей уже наблюдался около 15.00, хотя официально митинг начался в 14.00. Это яркий показатель того, что либо мероприятие является проплаченным, либо пришедшие на него люди разочаровались в происходящем вокруг.