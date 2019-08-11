Милонов объяснил провал митинга-концерта усталостью москвичей от «соболиных песен»

Москва, 11 августа. Согласованный митинг-концерт на проспекте Сахарова в Москве провалился, потому что жители столицы устали от «соболиных песен», заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Милонов отметил, что москвичи устали от митингов, которые устраивает каждые выходные так называемая «оппозиция». Особенно это касается незаконных акций, которые мешают пешеходам, транспорту и другим объектам инфраструктуры.

«Это уже не ново, — констатирует парламентарий. — Москвичам вся эта история с «соболиными песнями» и стонами о неудачных выборах порядком надоела».

Он обращает внимание, что люди понимают, что Любовь Соболь, соратница блогера Алексея Навального, использовала их, чтобы «набрать максимальное количество очков перед получением своего бонуса от европейских и американских спонсоров».

«Понятно, что Соболь всеми этими действиями похоронила себя как российского политика. Но она пытается набрать максимальный политический капитал в глазах Запада, — приводит его слова Nation News. — Видимо, она станет очередной Марией Гайдар, очередной политэмигранткой в скором будущем. И сейчас она зарабатывает пособие где-то в США или Германии, чтобы переехать туда на ПМЖ».

Милонов также заметил, что митинг 10 августа провалился: ожидаемых 100 тысяч человек он не собрал. Около 20 тысяч участников пришли на проспект Сахарова не из-за политической позиции, а для того, чтобы послушать любимых музыкантов — «Кровосток», IC3PEAK и Face.

«Так и музыканты: зарабатывают деньги, рекламируя акции, которые им самим, я уверен, неизвестны и непонятны. Какой там «Кровосток» и политический процесс? — отметил Милонов. — Их наняли за деньги, как в ресторане. А молодежь, которая во всем этом не разберется, окажется заложником».

Напомним, на проспекте Сахарова в эту субботу прошел согласованный митинг-концерт. Сторонники Навального заявили о намерении превратить встречу в незаконную акцию протеста. Сообщники блогера возмущены отказом в регистрации на выборы в Мосгордуму.

Однако для недопуска людей Навального были законные основания: их поймали на мошенничестве. При проверке бумаг были обнаружены «подписи мертвецов», а также фальсифицированные документы. О мошенничестве стало известно еще во время подписной кампании: в одной из квартир Москвы была обнаружена целая «фабрика» по подделке документов.

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека 10 августа обратились к россиянам с просьбой не вестись на призывы провокаторов.