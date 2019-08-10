Громкие имена рэперов не смогли привлечь москвичей на митинг-концерт 10 августа

По разным данным, на согласованный митинг в Москве 10 августа пришли от 15 до 20 тысяч человек. В Совфеде заявили, что численность участников не так важна, как метод, с помощью которого так называемая оппозиция вывела людей на улицу.

Как заметил в комментарии Федеральному агентству новостей сенатор Франц Клинцевич, политическая акция в Москве превратилась в некое развлечение для молодежи.

«Организаторы этого протестного движения понимают, что упустили ситуацию, проиграли, а потому решили привлечь молодежь на митинг популярными у нее именами (участвовать в акции призывали журналист и видеоблогер Юрий Дудь, рэперы Face и Oxxxymiron, у которых миллионы подписчиков в соцсетях. — Прим. ФАН). С помощью толпы, пришедшей поглазеть на своих кумиров, организаторы отчитаются перед своими кураторами, которые оплачивают протесты в Москве. Да, они оправдают какие-то затраты, но эффекта, которого от них ждали, они не добьются. Потому что по факту мы увидели не политическую акцию, а некое развлечение, тусовку, на которую молодежь собралась погудеть и повеселиться. Может, в промежутке кто-то и прокатил какую-то политическую речь, но она не будет иметь какого-то влияния и большого значения», — сказал член комитета Совфеда по обороне и безопасности.

Франц Клинцевич уверен, что «организаторы акции не добились результата, на который рассчитывали, потому что представители власти, особенно московской, сумели повлиять на этот процесс, объяснив людям, что происходит на самом деле, кто и что затевает, какие могут быть последствия этой политической интрижки, которую закатывала несистемная оппозиция».

«Это одноразовые действия. Потому что люди у нас стали, скажу прямо, умнее. Да, существуют определенные раздражители, вроде той же коррупции, которые стараются использовать организаторы подобных мероприятий. Но как только власть становится более откровенной с обществом, диалог получается», — добавил сенатор.

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с ФАН заметил, что даже молодежные лидеры не смогли обеспечить организаторам митинга такое количество народа, на которое они надеялись.

«Они согласовали акцию на 100 тысяч человек, а пришло в разы меньше. Даже на громкие имена. Теперь важно, чтобы они не выходили за рамки закона и не устраивали никакие несогласованные шествия. Но я бы хотел обратить внимание на то, что США вновь разместили на своем сайте как бы «предупреждение» о том, чтобы их граждане не появлялись в месте проведения мероприятия. И в этом сообщении говорится, что весьма вероятно, что участники митинга по его окончании устроят шествие по центру Москвы, которое не согласовано с властями. Любопытно и то, что на сайтах других посольств, которые я просмотрел, не говорится ни о каких митингах, потому что они не считают их важными для себя», — заметил Андрей Климов.

Сенатор, возглавляющий временную комиссию Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, полагает, что посольство США, на прошлой неделе опубликовавшее маршрут несанкционированной акции в Москве, а на этой неделе — весьма сомнительное «предупреждение», занимается подстрекательством.