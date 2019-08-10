Провокатор бросил дымовую шашку во время митинга-концерта на Сахарова

Москва, 10 августа. Участник митинга-концерта в Москве устроил задымление на площади Сахарова, бросив дымовую шашку в мусорную урну.

Охранявший порядок полицейский сперва попытался залить мусорку, однако это не помогло. Тогда он попросил людей поскорее проходить задымленный участок.

Ранее сообщалось, что неизвестные люди принесли на митинг в Москве флаги Украины, едва не спровоцировав драку.

В субботу в Москве состоялся санкционированный концерт-митинг оппозиции, которая добивается восстановления своих кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму за нарушения. Речь, в частности, идет о Любови Соболь, у которой нашли целый подпольный цех по подделке подписей. Кроме того, женщину уличили в использовании подписей мертвых людей.

Несмотря на то, что организаторы подавали заявку на 100 тысяч человек, на митинг пришли лишь 15 тысяч, да и те вскоре начали расходиться. Проводимые в регионах митинги, организованные в знак солидарности с Москвой, собрали еще меньше. В Омске на улицу вышли 60 человек, в Иркутске — 45, в Красноярске — 10, а во Владивостоке — 8.