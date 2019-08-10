Команда топ-менеджера ЦУМа Аллы Вербер назвала официальную версию ее смерти

Москва, 10 августа. Причиной смерти топ-менеджера ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис. Об этом сегодня через официальный аккаунт бизнес-леди в Instagram сообщила ее команда.

«Чтобы покончить со всеми слухами, мы хотим заявить, что причина смерти Аллы Константиновны - менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию», — цитирует публикацию РИАМО.

В день смерти, 6 августа, эту же информацию огласила телеведущая Ксения Собчак. Она рассказала, что Вербер дважды перенесла на ногах воспаление легких и болела долгое время. Друзья умершей выдвигали и другие версии случившегося, среди которых — инфаркт и даже отравление.

Женщине стало плохо, когда она находилась в отпуске в Италии. Во время ужина Алла Вербер почувствовала себя плохо и ее экстренно доставили в больницу Форте-дей-Марми. К сожалению, врачи не смогли спасти пациентку и диагностировали отказ всех органов.

По информации «Дни.ру», менингококковый сепсис — самая тяжелая форма менингококковой инфекции. Она возникает, если бактерии, циркулирующие в кровотоке, вызывают воспалительную реакцию, приводящую к обширному капиллярному кровотечению во внутренних органах.

Вербер умерла в возрасте 61 года, ее похороны состоятся уже на следующей неделе. Церемония запланирована на 14 августа и пройдет в канадском Торонто.

Напомним, в 2013 году топ-менеджер сообщила общественности о своей победе над онкологическим заболеванием.

Представители ЦУМа после смерти директора магазина подчеркнули, что без нее невозможно представить историю модной индустрии в нашей стране.