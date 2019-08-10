Трамп рассказал о длинном письме Ким Чен Ына



Вашингтон, 10 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын написал ему письмо, в котором предложил провести встречу.

По словам Трампа, в своем послании Ким Чен Ын «весьма любезно изложил», что хотел бы встретиться и начать переговоры сразу после того, как завершатся совместные учения США и Южной Кореи.

«Это было длинное письмо, большую часть которого составляли жалобы на нелепые и дорогие учения», — уточнил президент США в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, по словам Трампа, глава Северной Кореи принес ему извинения за испытания ракет малой дальности.

«Эти испытания закончатся, когда завершатся учения (США и Южной Кореи)», — добавил он.

Трамп признался, что с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном «в недалеком будущем». По его мнению, то, что Пхеньян отказывается от ядерного оружия, сделает Северную Корею «одной из самых успешных стран в мире».

Как сообщал телеканал 360, ранее о готовности США в ближайшие две недели вновь обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова заявил глава Госдепа Майк Помпео. Глава ведомства подчеркнул, что Вашингтон свою позицию по этому поводу не менял, а недавний запуск северокорейских ракет не нарушает договоренности между США и Северной Кореей, заключенные в Сингапуре.

По мнению историка Андрея Ланькова, Трамп сейчас хочет показать критикам, что ситуация на Корейском полуострове находится под контролем, а также доказать, что он (в отличие, например, от своего предшественника Барака Обамы) настоящий мастер дипломатии, пишет Infox.ru.