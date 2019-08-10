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«Оппозиционер» Золотаревский задержан за призыв к беспорядкам после митинга на Сахарова

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«Оппозиционер» Золотаревский задержан за призыв к беспорядкам после митинга на Сахарова

Москва, 10 августа. Правоохранители задержали Бориса Золотаревского за призывы к нарушениям после согласованного митинга-концерта в Москве. 

Глава предвыборного штаба Ивана Жданова Борис Золотаревский со сцены на проспекте Сахарова призывал к незаконным действиям. Правоохранительные органы обеспечивают порядок и безопасность на публичном мероприятии.

Незарегистрированного кандидата Ивана Жданова 9 августа арестовали за призывы принимать участие в несогласованном митинге 27 июля.

На акции были попытки организовать провокации. Некоторые агрессивно настроенные люди с украинскими флагами пытались устроить драку.

Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова. Однако акция превратилась в бесплатный концерт с участием известных рэперов, в том числе Face, «Кровосток» и IC3PEAK.

Мероприятие было заявлено как поддержка кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму за различные нарушения. Среди них оказалась Любовь Соболь, у которой нашли целый подпольный цех по подделке подписей.

Юриста так называемого ФБК уличили в использовании подписей мертвых людей.

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