Навальный кинул сторонников, ожидавших компенсации за участие в незаконных митингах

Москва, 11 августа. Так называемый Фонд борьбы с коррупцией, возглавляемый Алексеем Навальным, уклоняется от компенсации штрафов участникам незаконных митингов, хотя прежде основатель ФБК обещал взять на себя материальную сторону вопроса.

Как сообщает телеканал RT, Навальный еще перед митингом 26 марта 2017 года обещал оформлять жалобы в ЕСПЧ для каждого задержанного и компенсировать штрафы. По словам блогера, ФБК будет это делать после каждого несанкционированного митинга.

Тем не менее многие участники организованных Навальным акций так и не дождались денег из Москвы и были вынуждены занимать у знакомых, чтобы погасить штраф. Согласно информации Федеральной службы судебных приставов, на сегодняшний день 19 действующих и бывших штабов Навального уклоняются от уплаты штрафов.

Добиться от ФБК денег не смог даже бывший координатора саратовского штаба Навального, которого оштрафовали на 150 тыс. рублей за организацию незаконного митинга.

«Я вам откровенно скажу: выйти на контакт с Алексеем практически невозможно. У меня нет и не было его прямого контакта, несмотря на то, что я был региональным руководителем», — рассказал он.

Напомним, что в настоящее время Следственный комитет РФ расследует уголовное дело против ФБК. Организация подозревается в отмывании одного миллиарда рублей. По версии следствия, в 2016-2018 годах сотрудники фонда получали от неизвестных лиц крупные суммы денег, приобретенных преступным путем, после чего переводили их на счета ФБК через банкоматы разных банков.