Халявный рэп-концерт на проспекте Сахарова прошел без нарушений общественного порядка

Москва, 10 августа. Согласованный митинг-концерт на проспекте Сахарова в Москве прошел без нарушений, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по столице.

По данным полиции, на мероприятии к 16.00 часам по московскому времени собрались около 20 тысяч человек.

«Нарушений общественного порядка не зарегистрировано, — сообщили в столичной полиции. — идет отток участников».

Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Борисов подтвердил, что согласованный митинг-концерт на проспекте Сахарова прошел корректно со стороны его организаторов.

«Мы внимательно следим за действиями организаторов митинга, участниками и действиями полиции с точки зрения исполнения своих обязанностей с точным соответствием требованиям закона», — приводит его слова РИА Новости.

Участниками так называемого митинга на площади Сахарова стали в основном молодые люди, которые столпились у сцены, где выступили Face, «Кровосток» и IC3PEAK. Как отметили очевидцы, политическое мероприятие превратилось в бесплатный концерт для фанатов популярной у молодежи музыки.

Уже через час участники митинга-концерта стали покидать концерт Сахарова. Многие отметили, что это происходило стихийно, и допустили, что мероприятие было проплачено: «гости» встречи приходили на полчаса, чтобы «отметиться» для организаторов.

Напомним, в субботу на проспекте Сахарова проходит согласованный митинг-концерт. Сторонники блогера Алексея Навального ранее заявили о намерении превратить встречу в незаконную акцию протеста. Сообщники Навального заявляют, что существенных причин для отказа им в регистрации на выборы в Мосгордуму не было.

На самом деле людей Навального поймали на мошенничестве. При проверке их бумаг были обнаружены «подписи мертвецов», а также фальсифицированные документы. О мошенничестве стало известно еще во время подписной кампании: в одной из квартир Москвы была обнаружена целая «фабрика» по подделке документов.

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека 10 августа обратились к россиянам с просьбой не вестись на призывы провокаторов.