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Сенатор объяснил провал митинга-концерта «оппозиции» в Москве законопослушностью россиян

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Сенатор объяснил провал митинга-концерта «оппозиции» в Москве законопослушностью россиян

Москва, 10 августа. Митинг оппозиции в Москве не смог набрать даже треть от заявленной численности. Организаторы согласовывали акцию на 100 тыс. человек, а пришло на проспект Сахарова 15 тыс. участников, как следует из предоставленных МВД данных. При этом со временем пришедшие на Сахарова люди начали расходиться.

По мнению члена Совета Федерации Валерия Рязанского, столь низкая посещаемость свидетельствует о том, что подавляющему большинству москвичей эти протесты не интересны.

«Оппозиция стремительно теряет сторонников, потому что основная масса людей законопослушные. Основная категория наших людей законопослушные граждане, строго соблюдающие закон. Они не станут поддерживать беспорядки в Москве», — пояснил Рязанский порталу iReactor.

Отметим, что проходящие в регионах акции солидарности набрали еще меньше человек, чем в Москве. Так, например, в Омске на улицу вышли 60 человек, в Иркутске — 45, в Красноярске — 10, а во Владивостоке — 8.

В настоящее время в Москве проходит санкционированный концерт-митинг оппозиции, которая добивается восстановления своих кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму за нарушения. Речь, в частности, идет о Любови Соболь, у которой нашли целый подпольный цех по подделке подписей. Кроме того, женщину уличили в использовании подписей мертвых людей.

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