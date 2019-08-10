СК РФ возбудил уголовное дело за нападение на росгвардейца в Тюмени

Тюмень, 10 августа. Уголовное дело возбуждено после нападения на двух сотрудников Росгвардии в Тюмени, сообщается на сайте СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в ночь на 10 августа на улице Интернациональной двое сотрудников Росгвардии остановили подозреваемого для проверки. Мужчина отказался предъявить документы и скрылся в лесополосе.

Он несколько раз выстрелил из травматического пистолета. В результате инцидента один из сотрудников Росгвардии получил ранение. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие, злоумышленник ранен в ногу.

При досмотре оказалось, что при себе подозреваемый держал два ножа, травматический и сигнальный пистолеты. Он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы спасли жительницу Москвы, которая попала в ДТП на иномарке.