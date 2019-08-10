Испытания взорвавшейся в Архангельской области ракеты проходили на морской платформе

Москва, 10 августа. Испытания взорвавшейся на полигоне в Архангельской области ракеты проходили на морской платформе, сообщили в департаменте коммуникаций Росатома.

Трагедия произошла в четверг. При испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. По последним данным, погибли семь человек: два представителя Минобороны РФ и пять сотрудников Росатома. Радиационный фон на месте инцидента в норме.

В Росатоме рассказали подробности произошедшего.

«Испытания ракеты проходили на морской платформе, — констатировали в пресс-службе корпорации. — После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией».

Ранее источник в военном ведомстве сообщил, что сотрудники Росатома «по стечению обстоятельств» выполняли проверку разработанных для реактивной установки изотопных источников питания в момент возгорания.