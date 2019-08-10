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Провокаторы с украинскими флагами пытались устроить драку на митинге «оппозиции» в Москве

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Провокаторы с украинскими флагами пытались устроить драку на митинге «оппозиции» в Москве

Москва, 10 августа. Неизвестные едва не устроили драку на митинге в Москве. Они развернули украинские флаги, спровоцировав одного из участников акции на конфликт.

Возмущенный демонстрацией абсолютно неуместной в контексте московских выборов украинской символики мужчина вырвал полотнища из рук провокаторов и бросил их на землю. Он попробовал было начать выяснять отношения, однако другие участники акции быстро оттеснили его в сторону, предотвратив драку.

Отметим, что это уже не первый раз, когда украинцы принимают участие в акциях, связанных с выборами в Мосгордуму. Так, например, 14 июля украинец появился на митинге в Москве, чтобы в российской столице было «как на Украине». Речь идет о государственном перевороте 2014 года, который привел страну к затянувшейся гражданской войне, всплеску национализма и глубочайшему экономическому кризису.

Проходящий в настоящее время согласованный митинг в Москве был организован в поддержку кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму за различные нарушения. Среди них оказалась Любовь Соболь, у которой нашли целый подпольный цех по подделке подписей. Кроме того, женщину уличили в использовании подписей мертвых людей.

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