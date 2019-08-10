Экс-депутат Рады объяснил, усвоит ли Зеленский «жесткий урок» Путина, Макрона и Меркель

Украинский политолог Андрей Головачев назвал «жестким уроком» для президента Украины игнорирование лидерами России, Германии и Франции его призыва срочно собраться в «нормандском формате». Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров рассказал, сделает ли Владимир Зеленский выводы из этого «урока».

По мнению Головачева, обратившись к главам России, Германии и Франции — Владимиру Путину, Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону — с призывом собрать «нормандский формат» из-за гибели в Донбассе четырех украинских военнослужащих, Зеленский полагался на свои харизму и интуицию в проведении внешней политики, как это обычно делают популисты.

Но мировые лидеры игнорированием этого призыва дали Зеленскому понять, что не будут собираться по каждому приглашению Киева, если у него нет новых предложений по разрешению конфликта в Донбассе.

«Жесткий урок для нашего президента», — заключил украинский политолог.

Однако депутат Верховной рады V–VII созывов Спиридон Килинкаров уверен, что этот урок Зеленский не выучит.

«Нужно понять причины, почему уже два года «нормандский формат» не собирался. Вероятно, два года назад были какие-то разногласия, которые тогда не смогли разрешить, и поэтому «нормандский формат» столько времени не собирается. И надо посмотреть, что изменилось с того времени. Собираться ради того, чтобы просто собраться, нет смысла. Если есть новые предложения, их нужно направить, и каждая из сторон примет решение о целесообразности встречи с целью обсуждения этих предложений», — заявил экс-депутат Рады в комментарии Федеральному агентству новостей.

По его словам, «если кто-то думает, что «нормандский формат» можно собирать в пожарном порядке, то он ошибается».