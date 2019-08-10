Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Гонконге

Гонконг, 10 августа. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые заблокировали дороги. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Группа проестующих забаррикадировала дороги в районе Тайвай. Движение в этом районе заблокировано. После многочисленных предупреждений стражи порядка вынужденно применили газ для разгона демонстрантов.

Полиция осуждает действия протестующих и призывает покинуть район. Местным жителям напомнили держать окна закрытыми и оставаться в зданиях.

В пресс-службе ведомства добавили, что демонстранты заблокировали туннель Кросс-Харбор, который проходит под водами бухты Виктория.

С июня в Гонконге продолжаются протесты из-за внесения поправок в закон об экстрадиции. С начала акции протесты были мирными, сейчас стычки с полицией на улицах города становятся ожесточенными. В общей сложности ранения получили десятки человек.

Как ранее сообщила Газета.Ru, в районе Тай По сотни человек вышли на митинг. Ситуация с протестами сказалась на авиасообщении, отменили более 200 рейсов.

МИД России предупредил россиян о массовых митингах в Гонконге. В министерстве иностранных дел попросили граждан обходить места скоплений людей.