Митинг «оппозиции» на проспекте Сахарова в Москве превратился в бесплатный рэп-концерт

Москва, 10 августа. Согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве превратился в бесплатный концерт для любителей рэп-музыки.

О своем участии в субботнем мероприятии на проспекте Сахарова заявили популярные среди молодежи рэперы — Face, «Кровосток» и IC3PEAK. Именно поэтому во время митинга у сцены до начала выступления артистов столпились сотни молодых людей. Отмечается, что многие не смогли дождаться концерта: примерно через час после начала мероприятия начался отток участников. Организаторы были вынуждены срочно выпускать музыкантов.

По мнению экспертов, так называемый политический митинг превратился в бесплатный рэп-концерт. Большинство участников встречи — поклонники, некоторые из которых даже не знают в связи с чем проводится мероприятие. Большинство из гостей митинг привлек возможностью послушать и увидеть любимых рэперов без необходимости покупать билет, пишет Nation News.

Кроме того, очевидцы отметили, что многие посетители мероприятия приходили ровно на полчаса. Это подтверждают общие наблюдения: максимальное количество народа на проспекте Сахарова было зафиксировано в 14.30–14.45 часов. Уже 15.10–15.15 начался отток посетителей.

В субботу на проспекте Сахарова проходит согласованный митинг-концерт. Сторонники блогера Алексея Навального хотят превратить встречу в незаконную акцию протеста.

Несостоявшиеся кандидаты на выборах в Мосгордуму уверяют, им без существенных причин было отказано в регистрации. На самом деле людей Навального поймали на мошенничестве: в их бумагах были обнаружены «подписи мертвецов», а также фальсифицированные документы. Об их мошенничестве стало известно еще во время подписной кампании: в одной из столичных квартир была обнаружена целая «фабрика» по подделке документов.

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека 10 августа обратились к россиянам с просьбой не вестись на призывы провокаторов.