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Гоблин уверен, что митинг-концерт в Москве перерастет в незаконное шествие

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Гоблин уверен, что митинг-концерт в Москве перерастет в незаконное шествие

Москва, 10 августа. Известный российский блогер и переводчик фильмов Дмитрий Пучков (Гоблин) прокомментировал проведение в Москве согласованного митинга-концерта оппозиции.

По его словам, участники акции, вероятнее всего, устроят незаконное шествие, нарушив условия проведения публичного мероприятия.

«Задача всех их митингов — это организация беспорядков, что на не согласованных, что на заранее согласованных с администрацией. Они сначала собираются на согласованный митинг, который превратят в незаконное шествие по улицам Москвы», — рассказал Гоблин порталу New Inform.

Он выразил уверенность, что организаторы будут провоцировать людей на нарушение закона, поскольку их цель — устроить стычку с полицией, а потом отправить на Запад фотографии «полицейского произвола», за которые там предусмотрены различные поощрения.

Напомним, что московская оппозиция организовала в Москве митинг в честь своих кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму за различные нарушения. Среди них оказалась Любовь Соболь, у которой нашли целый подпольный цех по подделке подписей. Кроме того, женщину уличили в использовании подписей мертвых людей.

В отличие от предыдущих акций, эта была согласована с московскими властями. Ожидается, что на митинге выступят некоторые известные музыканты. В частности, запланирован концерт группы «Кровосток» и рэпера FACE.

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