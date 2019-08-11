«Оппозиция» автобусами свозит на проспект Сахарова массовку из регионов

Москва, 10 августа. Организаторы митинга-концерта, который проходит сегодня в Москве на проспекте Академика Сахарова, позаботились, чтобы на акцию прибыло несколько автобусов с массовкой из регионов. Этот метод уже стал традиционным для так называемой оппозиции, которая не надеется собрать большое количество участников на своих мероприятиях без хитрых уловок.

Примечательно, что «спалил» организаторов телеканал «Дождь», обычно освещающий события с выгодной для «оппозиции» стороны. Корреспондент побеседовал с приехавшим на митинг мужчиной, который рассказал, что прибыл из Ставропольского края. Гастролер сообщил, что приехал в составе группы, при этом гость столицы не смог объяснить, зачем пришел на митинг и чему вообще посвящена акция, о которой, по его словам, мужчине «сказали люди». В своем официальном Telegram-канале RT назвал это интервью «феерическим».

Напомним, что региональную массовку «оппозиция» свозила и на несанкционированную акцию, прошедшую в Москве 27 июля. Тогда больше половины всех задержанных правоохранителями оказались приезжими, не имеющими постоянной регистрации в столице, которых вообще никак не должны касаться выборы в Московскую городскую Думу. Однако с помощью гастролеров так называемая оппозиция попыталась обеспечить массовость и красивую картинку на своем незаконном митинге, пишет «ПолитЭксперт». Как сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, приезжими были порядка двух тысяч человек из 3,5 тысячи, собравшихся на несанкционированной акции 27 июля.

Отметим, что «оппозиция» решила обеспечить себе массовость митинга на проспекте Сахарова не только согнав гастролеров, но и привлекая медийных персон. Чтобы завлечь людей на мероприятие, организаторы пригласили рэперов, которые обычно выступают за деньги. Естественно, Face и Oxxxymiron привлекли молодежную аудиторию, желающую увидеть своих кумиров. Однако из-за этого политическая акция превратилась в бесплатный концерт.

Примечательно, что люди начали собираться на проспекте Сахарова только после 14.30 — 14.45, хотя митинг начался в 14.00. А около 15.15 многие уже начали покидать место проведения акции, пробыв на ней всего полчаса. В итоге организаторам срочно пришлось начинать концерт, чтобы предотвратить отток людей.

Напомним, ранее в Москве прошли несколько незаконных митингов. Их организаторами выступили Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и другие сторонники Алексея Навального, которых Мосгоризбирком правомерно отказался регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Так называемые оппозиционеры не постеснялись использовать поддельные подписи, в связи с чем закономерно выбыли из предвыборной гонки.

Особенно здесь отличилась Любовь Соболь, 14,67% подписей которой оказались «липовыми». Отметим, что несостоявшийся кандидат неоднократно становилась центральной фигурой скандалов, связанных с фальсификацией подписных листов. Например, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь и ее «коллеги» не постеснялись использовать подписи мертвецов.

Отметим, что сторонники Навального могли доказывать свою правоту в суде, однако они предпочли в очередной раз пойти против закона и стали призывать граждан к провокациям и участию в несанкционированных митингах. Одна из таких незаконных акций прошла в Москве 27 июля. Несанкционированный митинг, который заявлялся как «мирная акция», вылился в массовые беспорядки и нападения на полицейских, обеспечивающих безопасность горожан и туристов.

Все организаторы незаконной акции были помещены под стражу. Избежать ареста удалось только Любови Соболь, которая прикрылась пятилетней дочерью. Однако против юриста так называемого ФБК все же завели административное дело. Кроме того, призывавшая к массовым беспорядкам Соболь получила внушительный штраф.