Джабаров уличил «оппозицию» в использовании молодежи для достижения политических целей

Москва, 10 августа. Так называемая «оппозиция» организацией незаконных митингов в Москве угрожает безопасности мирно гулящих миллионов горожан. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он обратил внимание на то, что любые мероприятия публичного характера должны проводиться мирно и без нарушений закона, однако так называемая «оппозиция» намеренно пренебрегает всеми правилами проведения подобных акций и митингов. Однако, как заверил Джабаров, сотрудники правоохранительных органов сделают и будут делать все возможное, чтобы не допустить беспорядков.

«А то, что хочет оппозиция, — это уже не оппозиция, это больше попахивает экстремизмом. Для выражения своих чувств есть митинги, есть выборы, в которых можно участвовать на законных основаниях. Московскими властями дана правильная и основательная оценка», — подчеркнул Джабаров.

Организаторы митинга 10 августа, который был согласован с городскими властями, в качестве рычага воздействия на представителей молодого поколения и привлечения большего количества людей на мероприятие пригласили рэперов и музыкантов. В частности, речь идет о Face, который критикует власть в своих последних треках и воспевает употребление наркотиков, и группе «Кровосток», исполняющую «артхаусный» хип-хоп об употреблении запрещенных препаратов и бандитских разборках, пишет «ПолитЭксперт».

Джабаров уверен, что так называемая «оппозиция» всеми силами старается привлечь еще неоперившуюся молодежь. По словам сенатора, многие подростки становятся инструментом достижения политических целей.

В субботу на площади Сахарова проходит санкционированный митинг-концерт «оппозиции». Предыдущие, но, отметим, незаконные сборища, прошли 27 июля и 3 августа. Поводом стал отказ сторонникам скандального блогера Алексея Навального в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей. Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 15% поддельный подписей. Кроме того, в ее избирательный листах нашли подписи мертвецов, а в одной из столичных квартир полицейские располагалась «фабрика» по рисовке липовых подписей.

Так называемая «оппозиция» на митинге-концерте 10 августа превратила политическое мероприятие в концерт популярных среди молодежи исполнителей: большинство пришло просто бесплатно поглазеть на Oxxxymiron, Face, которые собирают большие площадки за деньги. Участники митинг-концерта несмотря на то, что его начало было запланировано в 14.00, начали собираться лишь спустя полчаса. А ближе к 15.00 начался отток. Этот свидетельствует либо о том, что мероприятие было проплаченным, либо его участники разочаровались в происходящем.